В «Баварии» озвучили план по Киммиху

Макс Эберль, который занимает пост спортивного директора «Баварии», высказался о будущем Йозуа Киммиха. Действующий контракт 29-летнего Киммиха рассчитан до середины 2025 года, и слухи в последнее время активно связывают футболиста с испанскими грандами – с «Реалом» и «Барселоной».

«Нам нужно, чтобы Киммих стал лицом проекта. Его выступления, его форма, его сердце… он предназначен для этого. Он должен стать капитаном «Баварии» в будущем. Но сначала нам нужно продлить контракт», - слова Эберля приводит BR24.

Йозуа Киммих способен играть как на правом фланге обороны, так и на позиции центрального полузащитника.