Эберль: «Компани – хороший тренер для «Баварии»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о главном тренере команды Венсане Компани. Напомним, «Бавария» уверенно начала сезон под руководством бельгийского специалиста. Команда сейчас возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.

«Компани – хороший тренер для «Баварии». Он в точности знает, чего хочет и не поддаётся влиянию вещей, которые происходят снаружи. Венсан также очень хорош с человеческой точки зрения, ведь он обладает чувством эмпатии. «Бавария» в последние годы не двигалась и застыла в одном месте, поэтому мы захотели изменить ситуацию и попробовать кое-что новое», – цитирует Эберля BR 24.