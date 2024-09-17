Горецка рассмотрит возможность ухода из «Баварии» зимой

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка может сменить клуб в январское трансферное окно.

29-летний футболист почти не получает игровую практику при Венсане Компани: тренер выпустил хавбека на замену на последних минутах матча против «Фрайбурга», а во всех остальных случаях обходился без его помощи. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, если ситуация не изменится в ближайшие несколько месяцев, Горецка рассмотрит возможность ухода уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Контракт Леона Горецки с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года, а его стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.