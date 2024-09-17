​«Бавария» показала специальную футболку в честь фестиваля пива

Мюнхенская «Бавария» не только является самым успешным немецким клубом, но и витриной всего региона - самого богатого в Германии. А потому предстоящий «Октоберфест», традиционный фестиваль пива, не мог обойтись без участия главного футбольного клуба Баварии.

Мюнхенцы показали новые футболки, дизайн которых навеян предстоящим фестивалем. В них команда сыграет против леверкузенского «Байера» 28 сентября. Что касается «Октоберфеста», то он откроется 21 сентября и продлится до шестого октября. Пока же на счету «Баварии» три победы в первых трёх турах немецкого чемпионата.