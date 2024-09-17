Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» показала специальную футболку в честь фестиваля пива

17 Сентября 2024 • 03:27 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не только является самым успешным немецким клубом, но и витриной всего региона - самого богатого в Германии. А потому предстоящий «Октоберфест», традиционный фестиваль пива, не мог обойтись без участия главного футбольного клуба Баварии.

Мюнхенцы показали новые футболки, дизайн которых навеян предстоящим фестивалем. В них команда сыграет против леверкузенского «Байера» 28 сентября. Что касается «Октоберфеста», то он откроется 21 сентября и продлится до шестого октября. Пока же на счету «Баварии» три победы в первых трёх турах немецкого чемпионата.  


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году «Реал» обманул с ценой Беллингема «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
«Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
03:27 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» показала специальную футболку в честь фестиваля пива
16 Сентября
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Бавария» – в числе претендентов на звезду «Жироны»
16:51 · Германия. Бундеслига
«Реал» может купить топ-игрока за 100 млн евро слухи
14:23 · Германия. Бундеслига
Киммих открыт к тому, чтобы продлить контракт с «Баварией»
12:38 · Германия. Бундеслига
Боэ пропустит несколько недель из-за травмы
09:44 · Англия. Премьер-лига
Эберль рассказал, почему «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед»
09:36 · Германия. Бундеслига
Эберль ответил, перейдёт ли Та в «Баварию» следующим летом
09:26 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали, почему трансфер Та не состоялся
05:14 · Германия. Бундеслига
Пальинья: «Киммих похож на тренера»
04:41 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «Дайер по-прежнему нам нужен»
03:38 · Германия. Бундеслига
Мусиала забил самый быстрый гол «Баварии» в 21-м веке 2
03:28 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались об адаптации Пальиньи
03:19 · Германия. Бундеслига
​Нойер одержал победу против 37-го соперника в Бундеслиге - это рекорд
15 Сентября
23:34 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда решится судьба Киммиха, Сане и Дэвиса в «Баварии»
22:47 · Германия. Бундеслига
Пальинья – об отсутствии постоянной практики в «Баварии»: «Я в лучшем клубе мира»
22:38 · Германия. Бундеслига
Мусиала отклонил предложение «Баварии» – названы требования игрока 2 слухи
20:38 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» заявили, что им будет тяжело сохранить Мусиалу
20:34 · Германия. Бундеслига
«Вердер» в меньшинстве забил решающий гол в ворота «Майнца»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» одолел «Санкт-Паули», добыв первую победу в сезоне
16:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сохраняет интерес к де Йонгу слухи
14:24 · Германия. Бундеслига
Клуб из Мадрида может перехватить топ-игрока у «Барселоны» слухи
07:55 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна 2
14 Сентября
22:05 · Германия. Бундеслига
Киммих готов продлить контракт с «Баварией»
21:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила 6 мячей в ворота дебютанта
19:00 · Германия. Бундеслига
«Хольштайн Киль» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:6
Все новости
Рекомендуем