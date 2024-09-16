После ухода из футбола Тони Крооса «Реал» нуждается в новом плеймейкере. Учитывая этот факт, мадридский клуб сохраняет на своём радаре Флориана Вирца из «Байера».

Авторитетный портал Transfermarkt на текущий момент оценивает 21-летнего Вирца в 130 миллионов евро. При этом реальная стоимость немецкого футболиста может составить 100 миллионов, о чём на своих страницах пишет TodoFichajes.

По данным источника, пригласить Вирца из «Байера» «Реал» может в обозримом будущем вместе с Хаби Алонсо. Поговаривают, что молодой тренер у руля «сливочных» в какой-то момент может заменить Карло Анчелотти.