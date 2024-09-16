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Киммих открыт к тому, чтобы продлить контракт с «Баварией»

16 Сентября 2024 • 14:23 Комментировать
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Бавария
21.09 16:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих открыт к тому, чтобы продлить контракт со своим клубом. Об этом сообщает издание Sky Sport Germany.

По информации от источника, полузащитник уже открыт к диалогу с руководством. Напомним, действующий контракт Киммиха с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона. Минувшим летом услугами Йозуа интересовались такие клубы, как «Манчестер Сити», «ПСЖ» и каталонская «Барселона», но немец решил остаться в «Баварии» как минимум до истечения срока нынешнего контракта.

Киммих ранее не мог согласовать с «Баварией» новый контракт из-за неких разногласий, но полузащитник уже открыт к продлению.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих

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