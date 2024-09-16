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Чемпионат Германии. Бундеслига

Боэ пропустит несколько недель из-за травмы

16 Сентября 2024 • 12:38 Комментировать
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...
Бавария
21.09 16:30

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ выбыл из строя на неопределённый срок. По информации от журналиста Фабрицио Романо, фуллбек пропустит несколько недель из-за травмы.

Футболисту уже провели операцию, которая оставит его вне игры на несколько недель. Это уже вторая серьёзная травма, которую Боэ получил после трансфера в «Баварию» в январе этого года. Напомним, мюнхенцы приобрели француза из «Галатасарая».

Боэ в нынешнем розыгрыше Бундеслиги успел провести два матча, где отметился одной результативной передачей. 24-летний защитник в прошлом розыгрыше чемпионата Германии тоже провёл всего два матча, хотя перебрался в Мюнхен в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Саша Боэ

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