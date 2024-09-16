Эберль ответил, перейдёт ли Та в «Баварию» следующим летом

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль рассказал, договорился ли клуб с центральным защитником «Байера» Джонатаном Та о переходе следующим летом на правах свободного агента.

«Летом 2025 года у него истекает контракт. Мы говорим об игроке сборной Германии, который сыграл большую роль в чемпионском титуле «Байера» в прошлом сезоне. Сейчас мы довольны Кимом Мин Джэ и Дайо Упамекано. Заключили ли мы уже сделку с Та на следующее лето? Нет», – приводит слова Эберля Sport-1 Doppelpass.

Та мог перейти в «Баварию» прошедшим летом, но мюнхенский клуб не стал удовлетворять запросы леверкузенского «Байера».