В «Баварии» рассказали, почему трансфер Та не состоялся

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль разъяснил ситуацию по поводу несостоявшегося трансфера центрального защитника Джонатана Та из леверкузенского «Байера». Напомним, минувшим летом мюнхенцы отказались платить за немца требуемую сумму отступных.

«Мы вели переговоры с «Байером». Нам дали дедлайн и установили требуемый ценник. Мы не смогли удовлетворить их запросы. У нас было всего 48 часов, поэтому действовать было сложно», – цитирует Эберля Sport 1 Doppelpass.

Напомним, Та ранее сообщил, что следующим летом покинет леверкузенский «Байер» на правах свободного агента.