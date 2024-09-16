Пальинья: «Киммих похож на тренера»

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья поделился мнением о своём одноклубнике Йозуа Киммихе.

Португалец пополнил ряды «Баварии» прошедшим летом, перебравшись из английского «Фулхэма». Как признали в клубе, хавбеку потребовалось время на адаптацию в новых условиях. Одним из тех, кто помог Пальинье освоиться в Мюнхене, стал Киммих.

«Йош [Йозуа Киммих] похож на тренера. В его лице я нашёл здесь нового друга. Для меня большая честь играть с ним в одной команде», – передаёт Bayern & Germany слова Пальиньи, которому, как и Киммиху, сейчас 29 лет.

Португальский новичок успел провести три матча за «Баварию». В субботней игре против «Хольштайн Киль» (6:1) он впервые вышел в стартовом составе.