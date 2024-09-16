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Спортивный директор «Баварии»: «Дайер по-прежнему нам нужен»

16 Сентября 2024 • 04:41 Комментировать
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Бавария
21.09 16:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд поделился мнением о значимости Эрика Дайера для команды.

Игровая практика английского защитника в текущем сезона ограничивается одним появлением на замену в концовке матча первого тура Бундеслиги с «Вольфсбургом». Во всех остальных встречах 30-летний центрбек оставался на скамейке запасных.

«Эрик – настоящий профессионал, он очень хорошо тренируется. Мы очень рады, что у нас есть такой игрок. Он по-прежнему нам нужен», – рассказал в интервью Bild Фройнд.

Эрик Дайер был арендован «Баварией» у «Тоттенхэма» в январе, а летом перебрался в мюнхенский клуб на постоянной основе.

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