Мусиала забил самый быстрый гол «Баварии» в 21-м веке

В немецком футболе прошли матчи третьего тура Бундеслиги, волей календаря мюнхенской «Баварии» пришлось сыграть в гостях с дебютантом высшей лиги - «Хольштайном». Гранд без особых проблем расправился с аутсайдером, 6:1, а начало разгрому было положено уже на четырнадцатой секунде матча, когда Мусиала ухитрился забить первый гол своей команды.

Он стал автором самого быстрого гола «Баварии» в 21-м веке в рамках чемпионата Германии. Лишь дважды в истории в целом игроки «Баварии» забивали ещё быстрее - в апреле 1986 Лотар Маттеус забил на 13-й секунде, а в январе 1998-го Джованни Элбер - на 11-й.

В следующем туре немецкого чемпионата мюнхенской «Баварии» предстоит сыграть с «Вердером», матч состоится в Бремене уже 21 сентября.