В «Баварии» высказались об адаптации Пальиньи

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал, как проходит процесс адаптации полузащитника Жоау Пальиньи в клубе.

Гранд Бундеслиги приобрёл португальца минувшим летом у лондонского «Фулхэма». В субботу опорник впервые вышел в стартовом составе «Баварии» и помог команде Венсана Компани разгромить «Хольштайн Киль» (6:1).

«Жоау пришёл из АПЛ, совершенно другого чемпионата, и это нужно учитывать. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям Винни [Венсана Компани]. Новый клуб, новый город, новый тренер – всё новое. Нужно время.

Мы защищаемся очень высоко, персонально, поэтому, когда соперник делает длинную передачу, нам нужен полузащитник оборонительного плана для дуэлей один в один. Жоау отлично для этого подходит», – цитирует Bayern & Germany Эберля.