Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нойер одержал победу против 37-го соперника в Бундеслиге - это рекорд

16 Сентября 2024 • 03:19 Комментировать
Хольштайн Киль
1:6
Бавария

В немецком футболе прошли матчи третьего тура Бундеслиги, волей календаря мюнхенской «Баварии» пришлось сыграть в гостях с дебютантом высшей лиги - «Хольштайном».

Гранд без особых проблем расправился с аутсайдером, 6:1, а для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера эта победа означала, что он выиграл у 37-го соперника в Бундеслиге за всё время выступлений в высшей лиге немецкого чемпионата, что, собственно говоря, является рекордом турнира.

В следующем туре немецкого чемпионата мюнхенской «Баварии» предстоит сыграть с «Вердером», матч состоится в Бремене уже 21 сентября.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Хольштайн ещё теги

Новости по матчу

14 Сентября
22:05
Киммих готов продлить контракт с «Баварией»
21:27
«Бавария» забила 6 мячей в ворота дебютанта
19:00
«Хольштайн Киль» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:6
18:31
Кейн – в стартовом составе «Баварии» на матч с «Хольштайн Киль»
10:01
«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по трансферу звезды сборной Германии 1
09:45
Сане интересен двум клубам из АПЛ
04:08
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
03:57
Компани ответил на вопрос о позиции Киммиха в сборной Германии
02:59
Хольштайн Киль - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Сентября
22:16
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Хольштайн Киль – Бавария чемпионата Германии – 14 сентября 2024
20:32
Компани: «У Джамала есть потенциал войти в тройку лучших игроков мира»
20:29
Ставка и прогноз на матч Хольштайн Киль — Бавария чемпионата Германии — 14 сентября 2024
11:57
Фройнд рассказал о ситуации с контрактом Мусиалы
09:24
«Хольштайн Киль» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle
04:27
Маттеус ответил на критику Мусиалы
01:35
Ваннер: «Звёзды «Баварии» очень дружелюбны»
12 Сентября
04:50
Важный игрок «Баварии» близок к возвращению на поле
04:02
«Бавария» решила продать дорогостоящего игрока в январе
11 Сентября
23:34
В «Баварии» приняли решение по Мусиале, который интересен другим грандам
22:24
«Барселона» ищет нового правого защитника – известны две кандидатуры 2
10:27
Хайнер высказался об истекающем контракте Киммиха
04:41
Спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос о будущем Мусиалы
10 Сентября
04:53
Три топ-клуба хотят купить Салиба у «Арсенала» 2
04:43
Кейн считает, что вряд ли повторит путь Роналду
04:31
«Бавария» нашла замену Дэвису в топ-клубе Серии А
00:13
Президент «Баварии» – о контракте Мусиалы: «Он может стать новым Мюллером»
09 Сентября
04:23
Упамекано поделился мнением о Компани
02:45
Компани рассказал, как относится к критике Маттеуса
01:06
Компани ответил, какие цели перед ним поставила «Бавария»
00:23
«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом 1
07 Сентября
05:59
Та объяснил решение уйти из «Байера»
04:45
Редактор France Football объяснил отсутствие Мусиалы в числе номинантов на «Золотой мяч»
02:23
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
01:08
Мусиала рассказал, готов ли сменить «Баварию» на зарубежный топ-клуб 1
06 Сентября
23:52
Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее 1
05 Сентября
15:04
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной» 2
14:40
Спортдиректор «Баварии» высказался о том, что Мусиала не стал номинантом на «Золотой мяч»
12:34
Фюллькруг прокомментировал назначение Киммиха новым капитаном сборной Германии 1
04 Сентября
10:32
«Бавария» всё ещё держит Симонса в своём шорт-листе
09:45
Владелец «Кристал Пэлас» Пэриш: «Мы гордимся тем, что Олисе перешёл в «Баварию»
06:18
Дризен ответил на вопрос о редких голах Кейна в важных матчах «Баварии»
03 Сентября
21:07
«Бавария» собиралась купить игрока «Байера» в случае продажи Комана
11:18
Олисе высказался о первом вызове в сборную Франции
02 Сентября
10:52
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
04:44
В «Баварии» приняли окончательное решение по Коману
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро «Спартак» принял решение по Селихову «Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» Кривцов отстранён от основы «Краснодара» «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Стала известна дата 1000-го гола Роналду Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне
Спортивные новости
Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки О'Мэлли пал: В легчайшем весе UFC новый чемпион Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Сентября
03:28 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались об адаптации Пальиньи
03:19 · Германия. Бундеслига
​Нойер одержал победу против 37-го соперника в Бундеслиге - это рекорд
15 Сентября
23:34 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда решится судьба Киммиха, Сане и Дэвиса в «Баварии»
22:47 · Германия. Бундеслига
Пальинья – об отсутствии постоянной практики в «Баварии»: «Я в лучшем клубе мира»
22:38 · Германия. Бундеслига
Мусиала отклонил предложение «Баварии» – названы требования игрока слухи
20:38 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» заявили, что им будет тяжело сохранить Мусиалу
20:34 · Германия. Бундеслига
«Вердер» в меньшинстве забил решающий гол в ворота «Майнца»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» одолел «Санкт-Паули», добыв первую победу в сезоне
16:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сохраняет интерес к де Йонгу слухи
14:24 · Германия. Бундеслига
Клуб из Мадрида может перехватить топ-игрока у «Барселоны» слухи
07:55 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна 2
14 Сентября
22:05 · Германия. Бундеслига
Киммих готов продлить контракт с «Баварией»
21:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила 6 мячей в ворота дебютанта
19:00 · Германия. Бундеслига
«Хольштайн Киль» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:6
18:31 · Германия. Бундеслига
Кейн – в стартовом составе «Баварии» на матч с «Хольштайн Киль»
18:29 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт», «Фрайбург» и «Айнтрахт» отпраздновали победы
18:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» устроил разгром на поле «Хоффенхайма»
18:26 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не смог забить «Униону»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
15:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» подпишет топ-защитника
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» усилил интерес к полузащитнику сборной Нидерландов
10:27 · Германия. Бундеслига
Шахин прокомментировал победу «Боруссии»
10:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по трансферу звезды сборной Германии 1
09:45 · Англия. Премьер-лига
Сане интересен двум клубам из АПЛ
04:08 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
Все новости
Рекомендуем