​Нойер одержал победу против 37-го соперника в Бундеслиге - это рекорд

В немецком футболе прошли матчи третьего тура Бундеслиги, волей календаря мюнхенской «Баварии» пришлось сыграть в гостях с дебютантом высшей лиги - «Хольштайном».

Гранд без особых проблем расправился с аутсайдером, 6:1, а для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера эта победа означала, что он выиграл у 37-го соперника в Бундеслиге за всё время выступлений в высшей лиге немецкого чемпионата, что, собственно говоря, является рекордом турнира.

В следующем туре немецкого чемпионата мюнхенской «Баварии» предстоит сыграть с «Вердером», матч состоится в Бремене уже 21 сентября.