Стало известно, когда решится судьба Киммиха, Сане и Дэвиса в «Баварии»

Трём важным футболистам «Баварии» уже скоро предстоит принять важное решение по своему будущему.

Контракты Йозуа Киммиха, Лероя Сане и Альфонсо Дэвиса истекают уже следующим летом, и с января все трое смогут свободно вести переговоры с другими клубами. По сообщениям Kicker, к тому моменту будущее игроков уже должно проясниться. Ожидается, что решение будет принято к зиме.

Контракты Мануэля Нойера и Томаса Мюллера также истекают по окончании сезона, однако в ситуации с ветеранами никакой спешки нет – вопрос может решиться значительно позже.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги после трёх туров. Коллектив Венсана Компани выиграл все три стартовых матча.