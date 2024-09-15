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Стало известно, когда решится судьба Киммиха, Сане и Дэвиса в «Баварии»

15 Сентября 2024 • 23:34 Комментировать
Вердер
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Бавария
21.09 16:30

Трём важным футболистам «Баварии» уже скоро предстоит принять важное решение по своему будущему.

Контракты Йозуа Киммиха, Лероя Сане и Альфонсо Дэвиса истекают уже следующим летом, и с января все трое смогут свободно вести переговоры с другими клубами. По сообщениям Kicker, к тому моменту будущее игроков уже должно проясниться. Ожидается, что решение будет принято к зиме.

Контракты Мануэля Нойера и Томаса Мюллера также истекают по окончании сезона, однако в ситуации с ветеранами никакой спешки нет – вопрос может решиться значительно позже.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги после трёх туров. Коллектив Венсана Компани выиграл все три стартовых матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Лерой Сане Альфонсо Дэвис Йозуа Киммих ещё теги

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