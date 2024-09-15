Пальинья – об отсутствии постоянной практики в «Баварии»: «Я в лучшем клубе мира»

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья не переживает из-за своей роли в команде.

В поединке против «Хольштайн Киль» (6:1), прошедшем в субботу, португалец впервые вышел в стартовом составе мюнхенцев. В трёх предыдущих встречах хавбек провёл около получаса игрового времени в сумме.

«Я не был разочарован, – высказывается о своём положении в команде 29-летний опорник. – Я выступаю в лучшем клубе мира. Это часть процесса. Я могу гордиться», – приводит Bayern & Germany высказывания игрока.

Напомним, Жоау Пальинья перебрался в «Баварию» минувшим летом из английского «Фулхэма». Стоимость трансфера составила 51 млн евро.