Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил отказом на предложение клуба по новому контракту.

В мюнхенском клубе неоднократно сообщали о намерении продлить договор с 21-летней звездой, однако прийти к согласию стороны пока не могут. По информации Mirror, Мусиалу не устроило последнее предложение «Баварии». Если верить источнику, игрок сборной Германии хочет зарабатывать более 350 тыс евро в неделю.

Интерес к Джамалу Мусиале проявляют гранды Английской премьер-лиги, а также мадридский «Реал» и «Барселона». Действующий контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года.