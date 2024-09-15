В «Баварии» заявили, что им будет тяжело сохранить Мусиалу

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем хавбека команды Джамала Мусиалы.

— Новый контракт? Это будет очень тяжело, но не невозможно. Джамал знает, что «Бавария» вывела его на новый уровень. Переговоры уже ведутся, Мусиала должен стать лицом «Баварии», — приводит слова Эберля Sport1.

Мусиала выступает за основную команду «Баварии» с 2020 года. В текущем сезоне 21-летний хавбек появился на поле в четырех матчах во всех турнирах, забил два гола и стал автором одного ассиста.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.