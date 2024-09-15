«Вердер» в меньшинстве забил решающий гол в ворота «Майнца»

Расположившиеся над зоной вылета Бундеслиги «Майнц» и «Вердер» провели матч третьего тура. Уже на восьмой минуте Марвин Дукш с пенальти пробил сильно и точно, голкипер не дотянулся до мяча. Надим Амири тут же запустил мяч в перекладину дальним ударом. Ли Чхэ-Сон сравнял счет, здорово доработав момент на подборе, - 1:1. На 60-й минуте очень жестко сыграл против соперника Марко Фридль, красная карточка, и гости оказались в меньшинстве. Но даже так они вырвали победу, когда Деррик Кён пробил без шансов для вратаря.

1:2, «Вердер» с 5 очками на экваторе таблицы, у соперника два балла и четвертая строчка с конца.