«Вердер» в меньшинстве забил решающий гол в ворота «Майнца»

Расположившиеся над зоной вылета Бундеслиги «Майнц» и «Вердер» провели матч третьего тура. Уже на восьмой минуте Марвин Дукш с пенальти пробил сильно и точно, голкипер не дотянулся до мяча. Надим Амири тут же запустил мяч в перекладину дальним ударом. Ли Чхэ-Сон сравнял счет, здорово доработав момент на подборе, - 1:1. На 60-й минуте очень жестко сыграл против соперника Марко Фридль, красная карточка, и гости оказались в меньшинстве. Но даже так они вырвали победу, когда Деррик Кён пробил без шансов для вратаря.
1:2, «Вердер» с 5 очками на экваторе таблицы, у соперника два балла и четвертая строчка с конца.
Протокол игры
|8'Дукш Марвин (0:1)
|(1:1) Чхэ-Сон Ли II27'
|69'Кён Деррик (1:2)
Центнер Робин•Кор Доминик 45'90' (Баркок Аймен (90') •Дженц Мориц•Лайч Максим•Каси Антони 45'79' (Онисиво Карим (79') •Мвене Филлипп 66'79' (Небель Пауль (79') •Сано Каису79' (Видмер Сильван (79') •Амири Надим•Хон Хён-Сок65' (Зиб Арминдо (65') •Чхэ-Сон Ли II•Буркардт Джонатан
Запасные: Бель Штефан•Верачниг Николас•Да Коста Данни•Рисс Лассе
Цеттерер Михаэль• 60'Штарк Никлас•Фридль Марко• 60'Юнг Антони•Вайзер Митчелл•Линен Сенне90' (Альверо Скелли (90') •Стаге Йенс•Агу Феликс67' (Кён Деррик (67') •Шмид Романо•Дукш Марвин67' (Малатини Хулиан (67') •Нжинма Джастин12' (Грюлль Марко (12'Keke Topp90')
15 сентября. Стадион "МЕВА Арена".
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