«Аугсбург» одолел «Санкт-Паули», добыв первую победу в сезоне

Набравшие одно очко на двоих на старте сезона «Аугсбург» и «Санкт-Паули» встретились в матче третьего тура Бундеслиги. В первом тайме Кевен Шлоттербек здорово пробил, но мяч выбит с ленточки ворот. Самюэль Эссанд обострил, но здесь уже голкипер выручил в рамке.
В первой атаке после перерыва защитник гостей не смог толком выбить мяч после подачи, а Мариус Вольф забил с подбора - 1:0. Филлип Титц удвоил перевес хозяев прицельным выстрелом с лета - 2:0. Элвис Реджбекай едва не отличился - парировано. На 75-й минуте Карло Бухальфа замкнул навес и ударил головой в цель - 2:1. На 90-й минуте точку поставил Юсуф Кабадаи - 3:1.
«Аугсбург» с четырьмя очками делит девятое место, у соперника сплошь поражения.
Протокол игры
|(1:0) Вольф Мариус47'
|(2:0) Титц Филлип66'
|75'Бухальфа Карло (2:1)
|(3:1) Yusuf Kabadayi90'
Лабрович Недилько•Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри•Шлоттербек Кевен•Вольф Мариус62' (Титц Филлип (62') • 90'Яннулис Димитрис 62'83' (Майер Арне (83') •Ониика Фрэнк83' (Кудосу Хенри (83') •Якич Кристиян•Реджбекай Элвис• 58'Варгас Рубен62' (Педерсен Мадс (62') •Эссанд Самюэль 39'78' (Yusuf Kabadayi (78')
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик•Метс Кароль• 90'Треу Филипп•Вагнер Роберт46' (Саад Элиас (46') •Ирвайн Джексон•Бухальфа Карло89' (Джигала Адам (89') •Рицка Ларс 22'46' (Салиакас Манолис (46') •Эггештайн Йоханнес84' (Альберс Андреас (84') •Гилавоги Морган 5'34' (Афолайян Оладапо (34')
Запасные: Бэнкс Скотт•Синани Данел•Немет Давид•Волл Бен
15 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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