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«Аугсбург» одолел «Санкт-Паули», добыв первую победу в сезоне

15 Сентября 2024 • 18:26 Комментировать
Аугсбург
3:1
Санкт-Паули
окончен

Набравшие одно очко на двоих на старте сезона «Аугсбург» и «Санкт-Паули» встретились в матче третьего тура Бундеслиги. В первом тайме Кевен Шлоттербек здорово пробил, но мяч выбит с ленточки ворот. Самюэль Эссанд обострил, но здесь уже голкипер выручил в рамке.

В первой атаке после перерыва защитник гостей не смог толком выбить мяч после подачи, а Мариус Вольф забил с подбора - 1:0. Филлип Титц удвоил перевес хозяев прицельным выстрелом с лета - 2:0. Элвис Реджбекай едва не отличился - парировано. На 75-й минуте Карло Бухальфа замкнул навес и ударил головой в цель - 2:1. На 90-й минуте точку поставил Юсуф Кабадаи - 3:1.

«Аугсбург» с четырьмя очками делит девятое место, у соперника сплошь поражения.

Протокол игры  
Аугсбург3:1Санкт-Паули
(1:0) Вольф Мариус47'  
(2:0) Титц Филлип66'  
  75'Бухальфа Карло (2:1)
(3:1) Yusuf Kabadayi90'  
Лабрович НедилькоБауэр МаксимилианГоувелеув ДжеффриШлоттербек КевенВольф Мариус 62' (Титц Филлип ( 62'  90') Яннулис Димитрис  62' 83' (Майер Арне ( 83') Ониика Фрэнк 83' (Кудосу Хенри ( 83') Якич КристиянРеджбекай Элвис  58'Варгас Рубен 62' (Педерсен Мадс ( 62') Эссанд Самюэль  39' 78' (Yusuf Kabadayi ( 78')
Запасные: Брайтхаупт ТимДамен ФиннОксфорд РисМатсима КрисленКлод-Морис Алексис
Василь НиколаВаль ХаукеСмит ЭрикМетс Кароль  90'Треу ФилиппВагнер Роберт 46' (Саад Элиас ( 46') Ирвайн ДжексонБухальфа Карло 89' (Джигала Адам ( 89') Рицка Ларс  22' 46' (Салиакас Манолис ( 46') Эггештайн Йоханнес 84' (Альберс Андреас ( 84') Гилавоги Морган  5' 34' (Афолайян Оладапо ( 34')
Запасные: Бэнкс СкоттСинани ДанелНемет ДавидВолл Бен
15 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Санкт-Паули

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Ставка и прогноз на матч Аугсбург — Санкт-Паули чемпионата Германии — 15 сентября 2024
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