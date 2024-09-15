«Аугсбург» одолел «Санкт-Паули», добыв первую победу в сезоне

Набравшие одно очко на двоих на старте сезона «Аугсбург» и «Санкт-Паули» встретились в матче третьего тура Бундеслиги. В первом тайме Кевен Шлоттербек здорово пробил, но мяч выбит с ленточки ворот. Самюэль Эссанд обострил, но здесь уже голкипер выручил в рамке.

В первой атаке после перерыва защитник гостей не смог толком выбить мяч после подачи, а Мариус Вольф забил с подбора - 1:0. Филлип Титц удвоил перевес хозяев прицельным выстрелом с лета - 2:0. Элвис Реджбекай едва не отличился - парировано. На 75-й минуте Карло Бухальфа замкнул навес и ударил головой в цель - 2:1. На 90-й минуте точку поставил Юсуф Кабадаи - 3:1.

«Аугсбург» с четырьмя очками делит девятое место, у соперника сплошь поражения.