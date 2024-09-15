Полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону» следующим летом. Нидерландский футболист имеет одну из самых высоких зарплат в команде, чем обеспокоены «сине-гранатовые» на фоне сохраняющихся финансовых трудностей.

Как сообщает TodoFichajes, интерес к 27-летнему де Йонгу сохраняет «Бавария». В мюнхенской команде Френки может заменить Йозуа Киммиха. Кстати говоря, «Барселона» входит в список клубов, с которыми связывают немца, чей контракт рассчитан до середины 2025 года.

Трудовое соглашение Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.