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«Бавария» сохраняет интерес к де Йонгу слухи

15 Сентября 2024 • 16:57 Комментировать

Полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону» следующим летом. Нидерландский футболист имеет одну из самых высоких зарплат в команде, чем обеспокоены «сине-гранатовые» на фоне сохраняющихся финансовых трудностей.

Как сообщает TodoFichajes, интерес к 27-летнему де Йонгу сохраняет «Бавария». В мюнхенской команде Френки может заменить Йозуа Киммиха. Кстати говоря, «Барселона» входит в список клубов, с которыми связывают немца, чей контракт рассчитан до середины 2025 года.

Трудовое соглашение Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Френки де Йонг ещё теги
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