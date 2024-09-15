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Клуб из Мадрида может перехватить топ-игрока у «Барселоны» слухи

15 Сентября 2024 • 14:24 Комментировать

Будущее защитника/полузащитника Йозуа Киммиха остаётся обсуждаемой темой. Этому вряд ли стоит удивляться, учитывая тот факт, что действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до следующего лета.

Киммиха слухи давно связывают с «Реалом» и «Барселоной». Появлялась информация о том, что 29-летний футболист предпочитает переехать в каталонский клуб. При этом у Киммиха есть ещё один вариант – если верить информации TodoFichajes, то немец находится на радаре «Атлетико». Мадридцы уже связывались с агентом Йозуа.

В сезоне 2024/2025 Йозуа Киммих провёл четыре матча, в которых не отмечался голевыми действиями.

«Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб

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Евро-Футбол.Ру,
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