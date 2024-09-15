Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна

В рамках третьего тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла «Хольштайн» с разгромным счетом 6:1. В этой встрече хет-триком отметился нападающий гостей Гарри Кейн.

Как сообщает OptaFranz, англичанин быстрее всех в Бундеслиге набрал 50 баллов по системе «гол+пас». Для этого ему понадобилось 35 матчей. Кейн превзошел рекорд норвежца Эрлинга Холанна, который отметился 50 баллами в 44 играх за дортмундскую «Боруссию».

Напомним, что Гарри присоединился к «Баварии» летом прошлого года. Нападающий подписал с клубом четырехлетнее соглашение. В прошлом сезоне англичанин стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.