Киммих готов продлить контракт с «Баварией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился комментарием о своём будущем.

— Я готов обсудить новый контракт с клубом. Всегда приятно слышать поддержку от клуба. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом, — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо.

Немецкий хавбек выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.