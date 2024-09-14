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Киммих готов продлить контракт с «Баварией»

14 Сентября 2024 • 22:05 Комментировать
Хольштайн Киль
1:6
Бавария
окончен

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился комментарием о своём будущем.

— Я готов обсудить новый контракт с клубом. Всегда приятно слышать поддержку от клуба. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом, — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо.

Немецкий хавбек выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Бавария Йозуа Киммих

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