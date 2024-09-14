«Бавария» забила 6 мячей в ворота дебютанта

В третьем туре Бундеслиги «Бавария» гостила у дебютантов, команды «Хольштайн Киль». Уже на первой минуте зацепился за мяч перед чужой штрафной Гарри Кейн и скинул поперек на Джамала Мусиалу, который оторвался от опеки соперника и пробил точно в дальний нижний угол ворот. Вскоре после обрезки от Льюиса Холтби перехватил мяч Серж Гнабри и отдал поперек на Кейна, который с линии чужой штрафной отправил сферу в сетку - 0:2. На 13-й минуте фаворит уже громил соперника - в чужой штрафной подхватил снаряд Мусиала и выдал пас назад во вратарскую, где в борьбе против Гнабри срезал мяч в свои ворота Николай Ремберг. После навеса с угла поля от Йозуа Киммиха пробил с линии вратарской Гнабри в дальний нижний угол, но на этот раз хозяев выручила штанга. В конце тайма после поперечного паса от Кингсли Комана подхватил мяч перед чужой штрафной Кейн и пробил в ближний нижний угол ворот, без шансов для вратаря - 0:4.

Лучший момент у хозяев - атаковал Тымотеуш Пухач после навеса от Финна Пората, но мяч угодил точно в перекладину и вылетел за пределы поля. С дальней дистанции пробивал по воротам Коман, парировал в падении перед собой вратарь, но точно на Майкла Олисе, который сходу пробил в дальний нижний угол ворот, без шансов для вратаря - 0:5. В концовке по флангу протащил мяч Пухач и навесил в центр штрафной, где выше всех прыгнул Армин Гигович и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол - 1:5. Расстреливал ворота соперника Янн-Фите Арп после поперечного паса от Пухача, но на этот раз мюнхенцев спасла от пропущенного гола перекладина. Вскоре Кейн был сбит в штрафной, и уверенно реализовал пенальти сам пострадавший, пробив на силу точно в нижний левый от себя угол, без шансов для вратаря, - 1:6.

«Бавария» идет без потерь и лидирует, соперник на самом дне таблицы.