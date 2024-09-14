Кейн – в стартовом составе «Баварии» на матч с «Хольштайн Киль»

В субботу вечером «Бавария» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Хольштайн Киль». Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Нойер, Боэ, Упамекано, Мин-Чжэ, Геррейру, Киммих, Пальинья, Мусиала, Гнабри, Коман, Кейн.

Матч между «Хольштайн Киль» и «Баварией» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

В двух стартовых турах Бундеслиги «Бавария» набрала максимальное количество очков – шесть.