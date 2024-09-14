Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн – в стартовом составе «Баварии» на матч с «Хольштайн Киль»

14 Сентября 2024 • 18:31 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
1 11.50 X 7.30 2 1.23
Через 0 ч. 24 мин.

В субботу вечером «Бавария» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Хольштайн Киль». Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Нойер, Боэ, Упамекано, Мин-Чжэ, Геррейру, Киммих, Пальинья, Мусиала, Гнабри, Коман, Кейн.  

Матч между «Хольштайн Киль» и «Баварией» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

В двух стартовых турах Бундеслиги «Бавария» набрала максимальное количество очков – шесть.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария

Новости по матчу

Сегодня, 14 Сентября
10:01
«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по трансферу звезды сборной Германии 1
09:45
Сане интересен двум клубам из АПЛ
04:08
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
03:57
Компани ответил на вопрос о позиции Киммиха в сборной Германии
02:59
Хольштайн Киль - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Сентября
22:16
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Хольштайн Киль – Бавария чемпионата Германии – 14 сентября 2024
20:32
Компани: «У Джамала есть потенциал войти в тройку лучших игроков мира»
20:29
Ставка и прогноз на матч Хольштайн Киль — Бавария чемпионата Германии — 14 сентября 2024
11:57
Фройнд рассказал о ситуации с контрактом Мусиалы
09:24
«Хольштайн Киль» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle
04:27
Маттеус ответил на критику Мусиалы
01:35
Ваннер: «Звёзды «Баварии» очень дружелюбны»
12 Сентября
04:50
Важный игрок «Баварии» близок к возвращению на поле
04:02
«Бавария» решила продать дорогостоящего игрока в январе
11 Сентября
23:34
В «Баварии» приняли решение по Мусиале, который интересен другим грандам
22:24
«Барселона» ищет нового правого защитника – известны две кандидатуры 2
10:27
Хайнер высказался об истекающем контракте Киммиха
04:41
Спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос о будущем Мусиалы
10 Сентября
04:53
Три топ-клуба хотят купить Салиба у «Арсенала» 2
04:43
Кейн считает, что вряд ли повторит путь Роналду
04:31
«Бавария» нашла замену Дэвису в топ-клубе Серии А
00:13
Президент «Баварии» – о контракте Мусиалы: «Он может стать новым Мюллером»
09 Сентября
04:23
Упамекано поделился мнением о Компани
02:45
Компани рассказал, как относится к критике Маттеуса
01:06
Компани ответил, какие цели перед ним поставила «Бавария»
00:23
«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом 1
07 Сентября
05:59
Та объяснил решение уйти из «Байера»
04:45
Редактор France Football объяснил отсутствие Мусиалы в числе номинантов на «Золотой мяч»
02:23
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
01:08
Мусиала рассказал, готов ли сменить «Баварию» на зарубежный топ-клуб 1
06 Сентября
23:52
Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее 1
05 Сентября
15:04
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной» 2
14:40
Спортдиректор «Баварии» высказался о том, что Мусиала не стал номинантом на «Золотой мяч»
12:34
Фюллькруг прокомментировал назначение Киммиха новым капитаном сборной Германии 1
04 Сентября
10:32
«Бавария» всё ещё держит Симонса в своём шорт-листе
09:45
Владелец «Кристал Пэлас» Пэриш: «Мы гордимся тем, что Олисе перешёл в «Баварию»
06:18
Дризен ответил на вопрос о редких голах Кейна в важных матчах «Баварии»
03 Сентября
21:07
«Бавария» собиралась купить игрока «Байера» в случае продажи Комана
11:18
Олисе высказался о первом вызове в сборную Франции
02 Сентября
10:52
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
04:44
В «Баварии» приняли окончательное решение по Коману
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал» ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» «Барселона» и «Бавария» могут совершить обмен звёздами
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
«Российская действительность может освежить его». Канарейкин – о поведении Гру Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на обвинения Дрозда в употреблении допинга Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Штутгарт Штутгарт
1
3
2.65 4.00 2.19
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Унион Берлин Унион Берлин
0
0
1.39 4.70 6.60
Видео
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Бохум Бохум
2
1
1.74 3.80 4.10
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер Л Байер Л
1
4
5.00 3.90 1.61
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1
2
2.25 3.65 2.80
Видео
14.09.24 в 19:30
Хольштайн Киль Хольштайн Киль
Бавария Бавария
8.20 5.60 1.28
Видео
15.09.24 в 16:30
Аугсбург Аугсбург
Санкт-Паули Санкт-Паули
1.84 3.80 3.65
Видео
15.09.24 в 18:30
Майнц Майнц
Вердер Вердер
1.91 3.75 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
19:00 · Германия. Бундеслига
«Хольштайн Киль» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:31 · Германия. Бундеслига
Кейн – в стартовом составе «Баварии» на матч с «Хольштайн Киль»
18:29 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт», «Фрайбург» и «Айнтрахт» отпраздновали победы
18:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» устроил разгром на поле «Хоффенхайма»
18:26 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не смог забить «Униону»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
15:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» подпишет топ-защитника
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» усилил интерес к полузащитнику сборной Нидерландов
10:27 · Германия. Бундеслига
Шахин прокомментировал победу «Боруссии»
10:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по трансферу звезды сборной Германии 1
09:45 · Англия. Премьер-лига
Сане интересен двум клубам из АПЛ
04:08 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
03:57 · Германия. Бундеслига
Компани ответил на вопрос о позиции Киммиха в сборной Германии
02:58 · Германия. Бундеслига
​Дортмундская «Боруссия» повторила рекорд Бундеслиги
13 Сентября
23:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд в результативной борьбе отобрала лидерство у «Хайденхайма»
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл преемника де Брёйне с ценником в 80 млн евро
21:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Хайденхайм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
20:32 · Германия. Бундеслига
Компани: «У Джамала есть потенциал войти в тройку лучших игроков мира»
16:17 · Германия. Бундеслига
Шульц нашёл себе клуб в Турции официально
11:57 · Германия. Бундеслига
Фройнд рассказал о ситуации с контрактом Мусиалы
04:27 · Германия. Бундеслига
Маттеус ответил на критику Мусиалы
01:35 · Германия. Бундеслига
Ваннер: «Звёзды «Баварии» очень дружелюбны»
12 Сентября
21:49 · Германия. Бундеслига
Победитель Лиги Европы подписал контракт с «Хоффенхаймом»
17:50 · Германия. Бундеслига
«Барселона» следит за тремя полузащитниками 3 слухи
14:27 · Германия. Бундеслига
Хаманн указал на недостаток Мусиалы
Все новости
Рекомендуем