«Штутгарт», «Фрайбург» и «Айнтрахт» отпраздновали победы

Подошли к концу некоторые матчи третьего тура чемпионата Германии.

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Штутгарт» обменялись голами в середине первого тайма, а после перерыва все решил дубль Эрмедина Демировича с интервалом в три минуты - 1:3.

Похожая ситуация в споре «Фрайбурга» и «Бохума». Мирон Боаду принес гостям победу в первом тайме ударом на 45-й минуте, но дубль Чуквубике Адаму за три минуты второго тайма все перевернул - 2:1.

Два мяча Омара Мармуша позволили «Айнтрахту» вырвать победу в споре с «Вольфсбургом» (2:1).