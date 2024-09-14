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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт», «Фрайбург» и «Айнтрахт» отпраздновали победы

14 Сентября 2024 • 18:29 Комментировать
Боруссия М
1:3
Штутгарт
окончен

Подошли к концу некоторые матчи третьего тура чемпионата Германии.

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Штутгарт» обменялись голами в середине первого тайма, а после перерыва все решил дубль Эрмедина Демировича с интервалом в три минуты - 1:3.

Похожая ситуация в споре «Фрайбурга» и «Бохума». Мирон Боаду принес гостям победу в первом тайме ударом на 45-й минуте, но дубль Чуквубике Адаму за три минуты второго тайма все перевернул - 2:1.

Два мяча Омара Мармуша позволили «Айнтрахту» вырвать победу в споре с «Вольфсбургом» (2:1).

Протокол игры  
Боруссия М1:3Штутгарт
  21'Ундав Дениз (0:1)
(1:1) Плеа Алассан27'  
  58'Демирович Эрмедин (1:2)
  61'Демирович Эрмедин (1:3)
Омлин ЙонасСкалли ДжозефИтакура Ко  90'Эльведи НикоНец ЛукаЗандер Филипп 65' (Райц Рокко ( 65') Вайгль Юлиан  37' 76' (Чванчара Томаш ( 76') Онора Франк 65' (Хак Робин ( 65') Штёгер Кевин 76' (Нойхаус Флориан ( 76') Плеа Алассан 29' (Нгуму Натан ( 29') Кляйндинст Тим
Запасные: Кьяродия ФабиоЛайнер ШтефанФридрих МарвинНиколас Мориц
Нюбель АлександрВагноман Жоша  14' 63' (Мийо Энцо ( 63') Чейс АнриеШабо ЮлианМиттельштедт МаксимилианЛевелинг Джейми 82' (Загаду Дан-Аксель ( 82'  89') Каразор АтаканШтиллер АнгелоРидер Фабиан 74' (Фюрих Крис ( 74') Демирович Эрмедин 75' (Туре Эль Билал ( 75') Ундав Дениз 63' (Руо Антони ( 63')
Запасные: Вольтемаде НикШтенцель ПаскальХендрикс РамонБредлов Фабиан
14 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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Протокол игры 
Вольфсбург1:2Айнтрахт Фр
  30' Мармуш Омар (0:1)
(1:1) Баку Ридле 76'  
  82' Мармуш Омар (1:2)
Грабара Камиль  Фишер Килиан   88' (Кулиеракис Костас (   88' Борнаув Себастьян  Зесигер Седрик  Каминьски Якуб  Эзкан Салих   46' (Эль-Амин Амура Мохамед (   46' Баку Ридле  Арнольд Максимилиан   80'  Сванберг Маттиас   71' (Бехренс Кевин (   71' Томаш Тьягу   70' (Винд Йонас (   70' Виммер Патрик   71' (Вранкс Астер (   71')
Запасные: Вавро Денис  Мюллер Мариус  Дардай Бенсе  Герхардт Янник
Трапп Кевин   46' (Сантос Кауа (   46' Тута  Кох Робин  Теате Артур  Кристенсен Расмус  Схири Эльес   25'  Ларссон Хуго   85' (Аменда Орель (   85' Нкунку Нильс   68' (Кнауфф Ансгар (   68' Гётце Марио   46' (Шаиби Фарес (   46'   46' Экитике Уго   74' (Матанович Игорь (   74' Мармуш Омар
Запасные: Коллинс Ннамди  Узун Кан  Эбимбе Эрик  Дауд Махмуд
 14 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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Протокол игры 
Фрайбург2:1Бохум
  45' Боаду Мирон (0:1)
(1:1) Адаму Чуквубике 58'  
(2:1) Адаму Чуквубике 61'  
Атуболу Ноа  Кюблер Лукас  Розенфельдер Макс  Линхарт Филипп   46' (Хёфлер Николас (   46' Гюнтер Кристиан  Эггештайн Максимилиан  Патрик Остерхаге   46' (Гинтер Маттиас (   46' Доан Рицу   80' (Хёлер Лукас (   80' Рёль Мерлин   39' (Динкчи Эрен (   39' Грифо Винченцо  Адаму Чуквубике   87' (Сильдийя Кильянн (   87')
Запасные: Огбус Бруно  Хут Янник  Вайсхаупт Ноа  Макенго Жорди
Древес Патрик  Пасслак Феликс  Медич Яков  Машович Эрхан  Виттек Максимилиан   90'  Миёши Коджи   64' (Квартенг Мориц-Брони (   64'   82' Сиссоко Ибраима  Де Вит Дани   87' (Бамба Самуэль (   87' Беро Матуш   77' (Бальде Алиу (   77'   81' Брошински Мориц   65' (Хофманн Филипп (   65' Боаду Мирон   65' (Дашнер Лукас (   65')
Запасные: Панневиг Матс  Оерманн Тим  Хорн Тимо  Лосилья Антони
 14 сентября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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