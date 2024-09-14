«Штутгарт», «Фрайбург» и «Айнтрахт» отпраздновали победы

Подошли к концу некоторые матчи третьего тура чемпионата Германии.
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Штутгарт» обменялись голами в середине первого тайма, а после перерыва все решил дубль Эрмедина Демировича с интервалом в три минуты - 1:3.
Похожая ситуация в споре «Фрайбурга» и «Бохума». Мирон Боаду принес гостям победу в первом тайме ударом на 45-й минуте, но дубль Чуквубике Адаму за три минуты второго тайма все перевернул - 2:1.
Два мяча Омара Мармуша позволили «Айнтрахту» вырвать победу в споре с «Вольфсбургом» (2:1).
Протокол игры
|21'Ундав Дениз (0:1)
|(1:1) Плеа Алассан27'
|58'Демирович Эрмедин (1:2)
|61'Демирович Эрмедин (1:3)
Омлин Йонас•Скалли Джозеф•Итакура Ко• 90'Эльведи Нико•Нец Лука•Зандер Филипп65' (Райц Рокко (65') •Вайгль Юлиан 37'76' (Чванчара Томаш (76') •Онора Франк65' (Хак Робин (65') •Штёгер Кевин76' (Нойхаус Флориан (76') •Плеа Алассан29' (Нгуму Натан (29') •Кляйндинст Тим
Нюбель Александр•Вагноман Жоша 14'63' (Мийо Энцо (63') •Чейс Анрие•Шабо Юлиан•Миттельштедт Максимилиан•Левелинг Джейми82' (Загаду Дан-Аксель (82') • 89'Каразор Атакан•Штиллер Ангело•Ридер Фабиан74' (Фюрих Крис (74') •Демирович Эрмедин75' (Туре Эль Билал (75') •Ундав Дениз63' (Руо Антони (63')
14 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|30' Мармуш Омар (0:1)
|(1:1) Баку Ридле 76'
|82' Мармуш Омар (1:2)
Грабара Камиль • Фишер Килиан 88' ( Кулиеракис Костас ( 88') • Борнаув Себастьян • Зесигер Седрик • Каминьски Якуб • Эзкан Салих 46' ( Эль-Амин Амура Мохамед ( 46') • Баку Ридле • Арнольд Максимилиан • 80'Сванберг Маттиас 71' ( Бехренс Кевин ( 71') • Томаш Тьягу 70' ( Винд Йонас ( 70') • Виммер Патрик 71' ( Вранкс Астер ( 71')
Запасные: Вавро Денис • Мюллер Мариус • Дардай Бенсе • Герхардт Янник
Трапп Кевин 46' ( Сантос Кауа ( 46') • Тута • Кох Робин • Теате Артур • Кристенсен Расмус • Схири Эльес • 25'Ларссон Хуго 85' ( Аменда Орель ( 85') • Нкунку Нильс 68' ( Кнауфф Ансгар ( 68') • Гётце Марио 46' ( Шаиби Фарес ( 46' ) • 46'Экитике Уго 74' ( Матанович Игорь ( 74') • Мармуш Омар
Запасные: Коллинс Ннамди • Узун Кан • Эбимбе Эрик • Дауд Махмуд
14 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|45' Боаду Мирон (0:1)
|(1:1) Адаму Чуквубике 58'
|(2:1) Адаму Чуквубике 61'
Атуболу Ноа • Кюблер Лукас • Розенфельдер Макс • Линхарт Филипп 46' ( Хёфлер Николас ( 46') • Гюнтер Кристиан • Эггештайн Максимилиан • Патрик Остерхаге 46' ( Гинтер Маттиас ( 46') • Доан Рицу 80' ( Хёлер Лукас ( 80') • Рёль Мерлин 39' ( Динкчи Эрен ( 39') • Грифо Винченцо • Адаму Чуквубике 87' ( Сильдийя Кильянн ( 87')
Запасные: Огбус Бруно • Хут Янник • Вайсхаупт Ноа • Макенго Жорди
Древес Патрик • Пасслак Феликс • Медич Яков • Машович Эрхан • Виттек Максимилиан • 90'Миёши Коджи 64' ( Квартенг Мориц-Брони ( 64' ) • 82'Сиссоко Ибраима • Де Вит Дани 87' ( Бамба Самуэль ( 87') • Беро Матуш 77' ( Бальде Алиу ( 77' ) • 81'Брошински Мориц 65' ( Хофманн Филипп ( 65') • Боаду Мирон 65' ( Дашнер Лукас ( 65')
Запасные: Панневиг Матс • Оерманн Тим • Хорн Тимо • Лосилья Антони
14 сентября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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