«Байер» устроил разгром на поле «Хоффенхайма»

«Байер» уверенно провёл матч третьего тура против «Хоффенхайма». На 17-й минуте герой поединка Виктор Бонифасе помог Мартену Террье открыть счет. Судья усмотрел там вне игры, но ВАР исправил ошибку - 0:1. На 31-й минуте уже Бонифасе отличился после красивых индивидуальных действий. Под конец тайма Мергим Бериша вернул интригу - 1:2.
В середине второй половины «Байер» снял все вопросы за четыре минуты. Флориан Вирц переиграл голкипера с 11 метров, а Бонифасе с игры оформил дубль - 1:4.
Леверкузенцы с 6 очками делят третье место, соперник - 10-е.
Протокол игры
|17'Террье Мартен (0:1)
|30'Бонифасе Виктор (0:2)
|(1:2) Бериша Мергим37'
|71'Вирц Флориан (1:3)
|75'Бонифасе Виктор (1:4)
Бауманн Оливер•Дрекслер Тим76' (Бишоф Том (76') •Гриллич Флориан•Акпогума Кевин• 90'Кадержабек Павел•Прасс Александр 35'61' (Жендрей Валентен (61') •Стах Антон•Гайгер Деннис•Крамарич Андрей86' (Тохумджу Умут (86') •Бериша Мергим61' (Ларсен Якоб-Бруун (61') •Бюльтер Мариус86' (Моэрстедт Макс (86')
Запасные: Табакович Харис•Хранак Робин•Филипп Лука•Нсоки Стенли
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро86' (Мукиэле Норди (86') •Телла Нейтан57' (Фримпонг Жереми (57') •Гримальдо Алехандро•Джака Гранит•Андрих Роберт 51'80' (Гарсия Алеш (80') •Террье Мартен 39'80' (Адли Амин (80') •Вирц Флориан•Бонифасе Виктор86' (Шик Патрик (86')
Запасные: Белосьян Женуэль•Хофманн Йонас•Артур I•Коварж Матей
14 сентября. Стадион "Презеро Арена".
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