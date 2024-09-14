«Байер» устроил разгром на поле «Хоффенхайма»

«Байер» уверенно провёл матч третьего тура против «Хоффенхайма». На 17-й минуте герой поединка Виктор Бонифасе помог Мартену Террье открыть счет. Судья усмотрел там вне игры, но ВАР исправил ошибку - 0:1. На 31-й минуте уже Бонифасе отличился после красивых индивидуальных действий. Под конец тайма Мергим Бериша вернул интригу - 1:2.

В середине второй половины «Байер» снял все вопросы за четыре минуты. Флориан Вирц переиграл голкипера с 11 метров, а Бонифасе с игры оформил дубль - 1:4.

Леверкузенцы с 6 очками делят третье место, соперник - 10-е.