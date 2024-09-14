Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» не смог забить «Униону»

14 Сентября 2024 • 18:26 Комментировать
РБ Лейпциг
0:0
Унион Берлин
окончен

«РБ Лейпциг» испытал проблемы с обороной «Униона» в матче третьего тура чемпионата Германии. Несмотря на доминирование хозяев реально опасных моментов было мало. На 58-й минуте Том Роте ударом головой заставил реально потрудиться вратаря «РБ Лейпцига». А вскоре Лои Опенда был сбит в штрафной. Пострадавший сам пробивал в угол ворот, но кипер выручил.

0:0, у хозяев семь очков в таблице и первое место вместе с «Боруссией» из Дортмунда. «Унион» - восьмой.

Протокол игры  
РБ Лейпциг0:0Унион Берлин
Гулачи ПетерГертрейда Лютсхарел 88' (Юссуф Поульсен ( 88') Клостерманн ЛукасЛюкеба КастеллоХенрихс Бенджамин 79' (Баумгартнер Кристоф ( 79') Раум ДавидАйдара Амаду  53' 66' (Вермирен Артур ( 66') Кампль Кевин  74' 88' (Битшиабу Эль-Шадай ( 88') Шешко Беньямин 66' (Нуса Антонио ( 66') Симонс ХавиОпенда Лои
Запасные: Вандервоордт МаартенЗайвальд НиколасАндре СилваЭлмас Эльиф
Рённов ФредерикДухи Данило  85'Фогт КевинЛейте ДиогуХаберер ЯникРоте Том 81' (Кверфельд Леопольд ( 81') Шефер Андраш 81' (Кемляйн Алеша ( 81') Хедира Рани  61'Холлербах Бенедикт 69' (Чжон Ву-Ён ( 69') Бенеш Ласло  26' 56' (Сибачо Жордан ( 56') Скарке Тим 56' (Вертессен Йорбе ( 56')
Запасные: Сков РобертТриммель КристоферТусар ЛюкаШволов Александер
14 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин РБ Лейпциг

Новости по матчу

Сегодня, 14 Сентября
10:32
«Манчестер Юнайтед» усилил интерес к полузащитнику сборной Нидерландов
13 Сентября
23:46
Актуальный прогноз и ставка на точный счёт матча РБ Лейпциг – Унион Берлин чемпионата Германии – 14 сентября 2024
23:07
«Манчестер Сити» нашёл преемника де Брёйне с ценником в 80 млн евро
15:15
Актуальная ставка и прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион чемпионата Германии — 14 сентября 2024
04 Сентября
10:32
«Бавария» всё ещё держит Симонса в своём шорт-листе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал» ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» «Барселона» и «Бавария» могут совершить обмен звёздами
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
«Российская действительность может освежить его». Канарейкин – о поведении Гру Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на обвинения Дрозда в употреблении допинга Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Штутгарт Штутгарт
1
3
2.65 4.00 2.19
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Унион Берлин Унион Берлин
0
0
1.39 4.70 6.60
Видео
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Бохум Бохум
2
1
1.74 3.80 4.10
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер Л Байер Л
1
4
5.00 3.90 1.61
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1
2
2.25 3.65 2.80
Видео
14.09.24 в 19:30
Хольштайн Киль Хольштайн Киль
Бавария Бавария
8.20 5.60 1.28
Видео
15.09.24 в 16:30
Аугсбург Аугсбург
Санкт-Паули Санкт-Паули
1.84 3.80 3.65
Видео
15.09.24 в 18:30
Майнц Майнц
Вердер Вердер
1.91 3.75 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
19:00 · Германия. Бундеслига
«Хольштайн Киль» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:31 · Германия. Бундеслига
Кейн – в стартовом составе «Баварии» на матч с «Хольштайн Киль»
18:29 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт», «Фрайбург» и «Айнтрахт» отпраздновали победы
18:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» устроил разгром на поле «Хоффенхайма»
18:26 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не смог забить «Униону»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
15:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» подпишет топ-защитника
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» усилил интерес к полузащитнику сборной Нидерландов
10:27 · Германия. Бундеслига
Шахин прокомментировал победу «Боруссии»
10:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по трансферу звезды сборной Германии 1
09:45 · Англия. Премьер-лига
Сане интересен двум клубам из АПЛ
04:08 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
03:57 · Германия. Бундеслига
Компани ответил на вопрос о позиции Киммиха в сборной Германии
02:58 · Германия. Бундеслига
​Дортмундская «Боруссия» повторила рекорд Бундеслиги
13 Сентября
23:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд в результативной борьбе отобрала лидерство у «Хайденхайма»
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл преемника де Брёйне с ценником в 80 млн евро
21:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Хайденхайм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
20:32 · Германия. Бундеслига
Компани: «У Джамала есть потенциал войти в тройку лучших игроков мира»
16:17 · Германия. Бундеслига
Шульц нашёл себе клуб в Турции официально
11:57 · Германия. Бундеслига
Фройнд рассказал о ситуации с контрактом Мусиалы
04:27 · Германия. Бундеслига
Маттеус ответил на критику Мусиалы
01:35 · Германия. Бундеслига
Ваннер: «Звёзды «Баварии» очень дружелюбны»
12 Сентября
21:49 · Германия. Бундеслига
Победитель Лиги Европы подписал контракт с «Хоффенхаймом»
17:50 · Германия. Бундеслига
«Барселона» следит за тремя полузащитниками 3 слухи
14:27 · Германия. Бундеслига
Хаманн указал на недостаток Мусиалы
Все новости
Рекомендуем