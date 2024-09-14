«РБ Лейпциг» не смог забить «Униону»

«РБ Лейпциг» испытал проблемы с обороной «Униона» в матче третьего тура чемпионата Германии. Несмотря на доминирование хозяев реально опасных моментов было мало. На 58-й минуте Том Роте ударом головой заставил реально потрудиться вратаря «РБ Лейпцига». А вскоре Лои Опенда был сбит в штрафной. Пострадавший сам пробивал в угол ворот, но кипер выручил.

0:0, у хозяев семь очков в таблице и первое место вместе с «Боруссией» из Дортмунда. «Унион» - восьмой.