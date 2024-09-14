«РБ Лейпциг» не смог забить «Униону»

«РБ Лейпциг» испытал проблемы с обороной «Униона» в матче третьего тура чемпионата Германии. Несмотря на доминирование хозяев реально опасных моментов было мало. На 58-й минуте Том Роте ударом головой заставил реально потрудиться вратаря «РБ Лейпцига». А вскоре Лои Опенда был сбит в штрафной. Пострадавший сам пробивал в угол ворот, но кипер выручил.
0:0, у хозяев семь очков в таблице и первое место вместе с «Боруссией» из Дортмунда. «Унион» - восьмой.
Протокол игры
Гулачи Петер•Гертрейда Лютсхарел88' (Юссуф Поульсен (88') •Клостерманн Лукас•Люкеба Кастелло•Хенрихс Бенджамин79' (Баумгартнер Кристоф (79') •Раум Давид•Айдара Амаду 53'66' (Вермирен Артур (66') •Кампль Кевин 74'88' (Битшиабу Эль-Шадай (88') •Шешко Беньямин66' (Нуса Антонио (66') •Симонс Хави•Опенда Лои
Рённов Фредерик•Духи Данило• 85'Фогт Кевин•Лейте Диогу•Хаберер Яник•Роте Том81' (Кверфельд Леопольд (81') •Шефер Андраш81' (Кемляйн Алеша (81') •Хедира Рани• 61'Холлербах Бенедикт69' (Чжон Ву-Ён (69') •Бенеш Ласло 26'56' (Сибачо Жордан (56') •Скарке Тим56' (Вертессен Йорбе (56')
14 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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