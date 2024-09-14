«Реал» подпишет топ-защитника

«Реал» продолжает работать над усилением своего состава. Как сообщает на своих страницах издание AS, мадридский клуб собирается подписать контракт с защитником Альфонсо Дэвисом из «Баварии».

Слухи давно связывают Дэвиса с «Реалом». Сейчас, если верить источнику, сделка находится на финальном этапе.

Альфонсо Дэвис сможет заключить предварительный контракт с «Реалом» уже в январе, когда до истечения его действующего соглашения с «Баварией» останется полгода. «Сливочные» могут подписать канадца бесплатно как свободного агента.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Альфонсо Дэвиса в 50 миллионов евро.