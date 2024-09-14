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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шахин прокомментировал победу «Боруссии»

14 Сентября 2024 • 10:27 Комментировать

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин поделился мыслями после встречи с «Хайденхаймом» в рамках третьего тура чемпионата Германии. «Шмели» одержали победу в результативном матче со счетом 4:2.

«Мои подопечные одержали заслуженную победу, мы отлично провели начало встречи. Но был момент в матче, когда приоткрыли уже закрытую дверь и позволили сопернику вернуться в игру», - передает слова специалиста пресс-служба «шмелей».

После трех сыгранных туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала семь баллов и находится на первом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Нури Шахин
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