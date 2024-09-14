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Чемпионат Германии. Бундеслига

Компани ответил на вопрос о позиции Киммиха в сборной Германии

14 Сентября 2024 • 03:57 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
1 11.50 X 7.30 2 1.23
Через 14 ч. 20 мин.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос журналистов о Йозуа Киммихе.

29-летний футболист играет справа в защите в сборной Германии. В недавнем матче Лиги наций против Нидерландов (2:2) это не помешало ему отметиться забитым мячом.

«То, что происходит в сборной, не влияет на мою работу. Одна из сильных сторон Киммиха – умение играть на разных позициях даже в рамках одного матча. Вот почему это не проблема, а решение, и он сам говорил, что его это не беспокоит», – заявил Компани на пресс-конференции перед субботним поединком Бундеслиги против «Хольштайн Киль», который стартует в 19:30 по московскому времени.

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Бавария Сборная Германии Венсан Компани Йозуа Киммих ещё теги

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ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ БАВАРИЯ
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