Компани ответил на вопрос о позиции Киммиха в сборной Германии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос журналистов о Йозуа Киммихе.

29-летний футболист играет справа в защите в сборной Германии. В недавнем матче Лиги наций против Нидерландов (2:2) это не помешало ему отметиться забитым мячом.

«То, что происходит в сборной, не влияет на мою работу. Одна из сильных сторон Киммиха – умение играть на разных позициях даже в рамках одного матча. Вот почему это не проблема, а решение, и он сам говорил, что его это не беспокоит», – заявил Компани на пресс-конференции перед субботним поединком Бундеслиги против «Хольштайн Киль», который стартует в 19:30 по московскому времени.