​Дортмундская «Боруссия» повторила рекорд Бундеслиги

В немецком футболе начались матчи третьего тура Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» принимала дома «Хейденхайм» и обыграла его со счётом 4:2. Тем самым «шмели» повторили рекорд Бундеслиги, который теперь делят с «Вердером».

Дело в том, что с 2004 года команда провела уже 37 домашних матчей в Бундеслиге по пятницам - и ни разу не проиграла. Ранее подобное удавалось лишь бременскому «Вердеру» - но, что любопытно, для этого команде потребовались не двадцать лет, как «Боруссии», а всего лишь семь лет - с 1984 по 1991 год.

В следующем туре немецкого чемпионата «Боруссии» предстоит сыграть со «Штутгартом».