Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Дортмундская «Боруссия» повторила рекорд Бундеслиги

14 Сентября 2024 • 02:58 Комментировать

В немецком футболе начались матчи третьего тура Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» принимала дома «Хейденхайм» и обыграла его со счётом 4:2. Тем самым «шмели» повторили рекорд Бундеслиги, который теперь делят с «Вердером».

Дело в том, что с 2004 года команда провела уже 37 домашних матчей в Бундеслиге по пятницам - и ни разу не проиграла. Ранее подобное удавалось лишь бременскому «Вердеру» - но, что любопытно, для этого команде потребовались не двадцать лет, как «Боруссии», а всего лишь семь лет - с 1984 по 1991 год.

В следующем туре немецкого чемпионата «Боруссии» предстоит сыграть со «Штутгартом».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вердер Боруссия Дортмунд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Клопп вёл переговоры – известна команда Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Бывший нападающий «Спартака» готов вернуться в команду
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Тренер дал прогноз, когда Медведев может стать первой ракеткой мира «Спартак» выиграл у «Динамо» в московском дерби в КХЛ ЦСКА в овертайме проиграл «Торпедо» в матче КХЛ Дубль Радулова помог «Локомотиву» переиграть «Куньлунь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Хайденхайм Хайденхайм
4
2
1.40 5.30 7.90
Видео
14.09.24 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
Штутгарт Штутгарт
2.65 4.00 2.19
Видео
14.09.24 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Унион Берлин Унион Берлин
1.39 4.70 6.60
Видео
14.09.24 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Бохум Бохум
1.74 3.80 4.10
Видео
14.09.24 в 16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер Л Байер Л
5.00 3.90 1.61
Видео
14.09.24 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2.25 3.65 2.80
Видео
14.09.24 в 19:30
Хольштайн Киль Хольштайн Киль
Бавария Бавария
8.20 5.60 1.28
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
02:58 · Германия. Бундеслига
​Дортмундская «Боруссия» повторила рекорд Бундеслиги
13 Сентября
23:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд в результативной борьбе отобрала лидерство у «Хайденхайма»
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл преемника де Брёйне с ценником в 80 млн евро
21:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Хайденхайм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
20:32 · Германия. Бундеслига
Компани: «У Джамала есть потенциал войти в тройку лучших игроков мира»
16:17 · Германия. Бундеслига
Шульц нашёл себе клуб в Турции официально
11:57 · Германия. Бундеслига
Фройнд рассказал о ситуации с контрактом Мусиалы
04:27 · Германия. Бундеслига
Маттеус ответил на критику Мусиалы
01:35 · Германия. Бундеслига
Ваннер: «Звёзды «Баварии» очень дружелюбны»
12 Сентября
21:49 · Германия. Бундеслига
Победитель Лиги Европы подписал контракт с «Хоффенхаймом»
17:50 · Германия. Бундеслига
«Барселона» следит за тремя полузащитниками 3 слухи
14:27 · Германия. Бундеслига
Хаманн указал на недостаток Мусиалы
12:50 · Германия. Бундеслига
«Барселона» и «Бавария» могут совершить обмен звёздами 1 слухи
04:50 · Германия. Бундеслига
Важный игрок «Баварии» близок к возвращению на поле
04:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» решила продать дорогостоящего игрока в январе
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Боруссия» претендуют на новичка сборной Англии слухи
11 Сентября
23:34 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» приняли решение по Мусиале, который интересен другим грандам
22:24 · Германия. Бундеслига
«Барселона» ищет нового правого защитника – известны две кандидатуры 2 слухи
18:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба будут бороться за Мусиалу 5
18:18 · Германия. Бундеслига
«Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб 8
17:20 · Германия. Бундеслига
Гирасси поменял игровой номер ещё до дебюта за «Боруссию»
10:27 · Германия. Бундеслига
Хайнер высказался об истекающем контракте Киммиха
09:58 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Реала»: «Сане давно должен быть на уровне Мбаппе»
08:21 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший летний трансфер среди дорогих переходов
08:13 · Германия. Бундеслига
Кейн отреагировал на 901-й гол Криштиану Роналду
Все новости
Рекомендуем