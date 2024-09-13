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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд в результативной борьбе отобрала лидерство у «Хайденхайма»

13 Сентября 2024 • 23:26 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Хайденхайм
окончен

Третий тур чемпионата Германии открыли отменно стартовавшие «Боруссия» Дортмунд и «Хайденхайм».

В дебюте Дониэлл Мален подработал мяч у радиуса штрафной и сильно пробил в левый угол ворот, голкипер ногой достал до мяча, но не смог спасти свою команду - 1:0. Вскоре у линии штрафной Юлиан Брандт подработал мяч и выполнил передачу на левый край  штрафной площади на рывок Кариму Адейеми, который в касание отправил мяч в правый угол ворот -  2:0. У гостей в конце тайма Омар Хактаб выполнил подачу в центр штрафной площади, Марвин Пирингер выиграл верховую борьбу за мяч у опекуна и головой пробил точно под левую штангу - 2:1. Ответ соперника - Юлиан Рюэрсон обострил на правом фланге и прострелил, Адейеми наносил удар в касание, и мяч оказался в сетке рикошетом от защитника - 3:1.

После перерыва Паскаль Гросс вывел на убойную позицию Марселя Забитцера, а тот был точен, но зафиксирована игра рукой у Гросса - нет гола. Поле подачи справа Серу Гирасси в падении «боковыми ножницами» атаковал, и вратарь выручил.  В концовке Максимилиан Бройниг с пенальти направил мяч в правый угол ворот, а кипер не угадал  - 3:2. На 90-й минуте пенальти уже в другие ворота за игру рукой. Эмре Джан по центру пробил, а вратарь завалился в сторону - 4:2.

«Хайденхайм» упустил лидерство, оставшись с 6 очками, и уже «Боруссия» (7) возглавила таблицу.

Протокол игры  
Боруссия Д4:2Хайденхайм
(1:0) Мален Дониэлл12'  
(2:0) Адейеми Карим17'  
  39'Пирингер Марвин (2:1)
(3:1) Адейеми Карим41'  
  74'Бройниг Максимилиан (3:2)
(4:2) Джан Эмре90'  
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианАнтон ВальдемарЗюле НикласБенсебаини Рами 72' (Байер Максимилиан ( 72') Гросс ПаскальНмеча ФеликсМален Дониэлл 59' (Забитцер Марсель ( 59') Брандт Юлиан 79' (Джан Эмре ( 79') Адейеми Карим 79' (Байно-Гиттенс Джейми ( 79'  82') Гирасси Серу 72' (Коуто Ян ( 72'  86')
Запасные: Ветьен КьелльДюранвилль ЮлиенМайер Александер IIКабар Альмугера
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасШёппнер ЯнМалони Леннард 87' (Хонзак Матиас ( 87') Бек Адриан 46' (Sirlord Conteh ( 46') Ваннер Пауль  63' 68' (Дорш Никлас ( 68') Leo Scienza 68' (Кауфманн Миккель ( 68'  83') Пирингер Марвин 68' (Бройниг Максимилиан ( 68')
Запасные: Зирслебен ТимКербер ЛукаБуш МарнонАйхер Витус
13 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру,
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