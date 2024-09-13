«Боруссия» Дортмунд в результативной борьбе отобрала лидерство у «Хайденхайма»

Третий тур чемпионата Германии открыли отменно стартовавшие «Боруссия» Дортмунд и «Хайденхайм».

В дебюте Дониэлл Мален подработал мяч у радиуса штрафной и сильно пробил в левый угол ворот, голкипер ногой достал до мяча, но не смог спасти свою команду - 1:0. Вскоре у линии штрафной Юлиан Брандт подработал мяч и выполнил передачу на левый край штрафной площади на рывок Кариму Адейеми, который в касание отправил мяч в правый угол ворот - 2:0. У гостей в конце тайма Омар Хактаб выполнил подачу в центр штрафной площади, Марвин Пирингер выиграл верховую борьбу за мяч у опекуна и головой пробил точно под левую штангу - 2:1. Ответ соперника - Юлиан Рюэрсон обострил на правом фланге и прострелил, Адейеми наносил удар в касание, и мяч оказался в сетке рикошетом от защитника - 3:1.

После перерыва Паскаль Гросс вывел на убойную позицию Марселя Забитцера, а тот был точен, но зафиксирована игра рукой у Гросса - нет гола. Поле подачи справа Серу Гирасси в падении «боковыми ножницами» атаковал, и вратарь выручил. В концовке Максимилиан Бройниг с пенальти направил мяч в правый угол ворот, а кипер не угадал - 3:2. На 90-й минуте пенальти уже в другие ворота за игру рукой. Эмре Джан по центру пробил, а вратарь завалился в сторону - 4:2.

«Хайденхайм» упустил лидерство, оставшись с 6 очками, и уже «Боруссия» (7) возглавила таблицу.