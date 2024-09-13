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Компани: «У Джамала есть потенциал войти в тройку лучших игроков мира»

13 Сентября 2024 • 20:32 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
1 10.50 X 6.90 2 1.23
Через 22 ч. 18 мин.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался полузащитнике команды Джамале Мусиале.

— У Джамала есть потенциал войти в тройку лучших игроков в мире. Ему не нужно ничего менять, он должен продолжать. Мы рады, что он играет за «Баварию», — приводит слова Компани Bayern & Football.

В текущей кампании 21-летний Мусиала появился на поле в трех матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого гола.

Действующее трудовое соглашение немецкого полузащитника с «Баварией» рассчитано до конца июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.

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Бавария Венсан Компани Джамал Мусиала ещё теги

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