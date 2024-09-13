Компани: «У Джамала есть потенциал войти в тройку лучших игроков мира»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался полузащитнике команды Джамале Мусиале.

— У Джамала есть потенциал войти в тройку лучших игроков в мире. Ему не нужно ничего менять, он должен продолжать. Мы рады, что он играет за «Баварию», — приводит слова Компани Bayern & Football.

В текущей кампании 21-летний Мусиала появился на поле в трех матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого гола.

Действующее трудовое соглашение немецкого полузащитника с «Баварией» рассчитано до конца июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.