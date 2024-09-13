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Шульц нашёл себе клуб в Турции официально

13 Сентября 2024 • 16:17 Комментировать

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шульц стал игроком столичного турецкого клуба «Анкарагюджю». Контракт с командой немец подписал на два ближайших сезона.

Шульцу 31 год, амплуа немецкого футболиста – левый защитник. Без клуба он пробыл аж год, «Боруссию» футболист покинул прошлым летом и более не играл ни за какую другую команду на профессиональном уровне.

Новый клуб Шульца идёт в турнирной таблице чемпионата Турции по итогу прошлого сезона занял 17-е место, опустившись в лигу уровнем ниже. В рамках нового сезона Первой лиги Турции команда размещается на восьмом месте таблицы.

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