Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шульц стал игроком столичного турецкого клуба «Анкарагюджю». Контракт с командой немец подписал на два ближайших сезона.

Шульцу 31 год, амплуа немецкого футболиста – левый защитник. Без клуба он пробыл аж год, «Боруссию» футболист покинул прошлым летом и более не играл ни за какую другую команду на профессиональном уровне.

Новый клуб Шульца идёт в турнирной таблице чемпионата Турции по итогу прошлого сезона занял 17-е место, опустившись в лигу уровнем ниже. В рамках нового сезона Первой лиги Турции команда размещается на восьмом месте таблицы.