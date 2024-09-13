Фройнд рассказал о ситуации с контрактом Мусиалы

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о ситуации с контрактом полузащитника Джамала Мусиалы. Напомним, действующее соглашение немца с мюнхенским клубом истекает летом 2026 года.

«Переговоры ведутся. Мы хотим продлить контракт. Мы хотим, чтобы Джамал остался с нами надолго и помог сформировать эпоху. Надеюсь, переговоры завершатся позитивно, но нет никакого давления по времени», – цитирует Фройнда итальянский журналист Фабрицио Романо.

21-летний Мусиала на старте сезона успел провести два матча в чемпионате Германии, где отметился одним забитым голом.