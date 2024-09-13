Маттеус ответил на критику Мусиалы

Известный немецкий экс-футболист Лотар Маттеус высказался в защиту Джамала Мусиалы.

Недавно Дитмар Хаманн обвинил 21-летнего полузащитника «Баварии» и сборной Германии в эгоистичном стиле игры. Маттеус видит ситуацию совершенно иначе.

«Диди любит идти против течения в своих высказываниях. Для меня всё абсолютно не так. Мусиала – не индивидуалист, нет. Если нужно обыгрывать один в один, то он это делает, но он также видит свободных товарищей по команде. Джамал не избегает на поле ничего, даже единоборств. Он совсем не эгоистичен, много работает на команду. У такого игрока должна быть определённая свобода на поле, и он ею пользуется, когда считает уместным», – сказал в интервью Bild Маттеус.