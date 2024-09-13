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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ваннер: «Звёзды «Баварии» очень дружелюбны»

13 Сентября 2024 • 01:35 Комментировать
Боруссия Д
...
Хайденхайм
1 1.40 X 5.30 2 7.90
Через 18 ч. 29 мин.

Нападающий «Баварии» Пауль Ваннер, на правах аренды выступающий за «Хайденхайм», рассказал, как его приняли звёзды мюнхенского гранда.

Юный футболист впервые сыграл за «Баварию» ещё в 16-летнем возрасте, став самым молодым дебютантом клуба в Бундеслиге за всю историю. Перед началом текущего сезона форвард отправился в аренду в «Хайденхайм», в составе которого уже отметился четырьмя голами в четырёх матчах.

«Все лидеры «Баварии» – очень приятные люди, они тепло меня встретили. Я до сих пор помню этот момент. Джамал [Мусиала] тогда тоже был совсем молод, он легко меня принял. Йозуа Киммих давал мне много советов, что очень помогало. Все они крайне дружелюбны, у каждого из них можно многому научиться. Мне очень приятно вспоминать то время», – рассказал 18-летний Ваннер в интервью официальному сайту Бундеслиги.

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БОРУССИЯ Д ХАЙДЕНХАЙМ
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