Ваннер: «Звёзды «Баварии» очень дружелюбны»

Нападающий «Баварии» Пауль Ваннер, на правах аренды выступающий за «Хайденхайм», рассказал, как его приняли звёзды мюнхенского гранда.

Юный футболист впервые сыграл за «Баварию» ещё в 16-летнем возрасте, став самым молодым дебютантом клуба в Бундеслиге за всю историю. Перед началом текущего сезона форвард отправился в аренду в «Хайденхайм», в составе которого уже отметился четырьмя голами в четырёх матчах.

«Все лидеры «Баварии» – очень приятные люди, они тепло меня встретили. Я до сих пор помню этот момент. Джамал [Мусиала] тогда тоже был совсем молод, он легко меня принял. Йозуа Киммих давал мне много советов, что очень помогало. Все они крайне дружелюбны, у каждого из них можно многому научиться. Мне очень приятно вспоминать то время», – рассказал 18-летний Ваннер в интервью официальному сайту Бундеслиги.