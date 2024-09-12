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Победитель Лиги Европы подписал контракт с «Хоффенхаймом»

12 Сентября 2024 • 21:49 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
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14.09 16:30
Бывший защитник ряда клубов Бундеслиги Кристофер Ленц подписал контракт с «Хоффенхаймом».
Ленц долгое время оставался без контракта, после того как его соглашение с «РБ Лейпцигом» подошло к концу. Спортивный директор «Хоффенхайма» Фрэнк Крамер объяснил, почему клубом было принято решение пригласить игрока к себе.
«Кристофер - опытный игрок Бундеслиги, способный играть как на позиции левого центрального защитника, так и на позиции левого крайнего защитника. Впереди нас ждёт множество матчей, а также не стоит забывать про травмы. Такой футболист точно сможет помочь нашему клубу», - цитирует Крамера пресс-служба «Хоффенхайма».
За плечами Ленца 98 матчей в Бундеслиге. «Униону» он помог выйти в главную лигу страны, а с «Айнтрахтом» выиграл Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру,
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