Победитель Лиги Европы подписал контракт с «Хоффенхаймом»

Бывший защитник ряда клубов Бундеслиги Кристофер Ленц подписал контракт с «Хоффенхаймом».

Ленц долгое время оставался без контракта, после того как его соглашение с «РБ Лейпцигом» подошло к концу. Спортивный директор «Хоффенхайма» Фрэнк Крамер объяснил, почему клубом было принято решение пригласить игрока к себе.

«Кристофер - опытный игрок Бундеслиги, способный играть как на позиции левого центрального защитника, так и на позиции левого крайнего защитника. Впереди нас ждёт множество матчей, а также не стоит забывать про травмы. Такой футболист точно сможет помочь нашему клубу», - цитирует Крамера пресс-служба «Хоффенхайма».

За плечами Ленца 98 матчей в Бундеслиге. «Униону» он помог выйти в главную лигу страны, а с «Айнтрахтом» выиграл Лигу Европы.