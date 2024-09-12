В будущем «Барселона» рассчитывает укрепить среднюю линию поля. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, на радаре каталонского клуба находятся три полузащитника – Леон Горецка и Йозуа Киммих из «Баварии», а также Фабиан Руис из «ПСЖ».

Горецке и Киммиху по 29 лет. Их действующие контракты с «Баварией» рассчитаны до середины 2026 и середины 2025 года соответственно. Трудовое соглашение 28-летнего Руиса с «ПСЖ» истекает посреди 2027 года.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Йозуа Киммих в следующем году предпочитает перебраться в «Барселону», а не в «Реал».