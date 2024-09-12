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Хаманн указал на недостаток Мусиалы

12 Сентября 2024 • 14:27 Комментировать

Известный в прошлом футболист Дитмар Хаманн высказался об атакующем полузащитнике «Баварии» Джамале Мусиале. По мнению Хаманна, Мусиала слишком часто берёт игру на себя.

«Мусиала индивидуалист, он часто стремится действовать в одиночку. Если он получает мяч десять раз, то в девяти из них он опускает головку вниз и начинает идти в дриблинг.

С точки зрения «Баварии», если бы я мог совершить обмен Мусиалы на Вирца, то я бы сделал это завтра же», - слова Хаманна приводит Bulinews.

Стоит сказать, что Флориан Вирц выступает за леверкузенский «Байер». Ранее в «Баварии» говорили об интересе к этому футболисту.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дитмар Хаманн Джамал Мусиала ещё теги
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