«Барселона» работает над усилением своего состава, думая о будущих трансферных окнах. Как сообщает TodoFichajes, «сине-гранатовые» уже зимой могут подписать 29-летнего Йозуа Киммиха, способного играть как справа в обороне, так и в центре поля.

По данным источника, «Бавария» будет готова провести переговоры по Киммиху в зимнее трансферное окно, если «Барселона» снизит требования по трансферу Френки де Йонга. 27-летний нидерландский хавбек давно интересен гранду Бундеслиги, и мюнхенцы хотят воспользоваться ситуацией.

Отметим, что действующий контракт Йозуа Киммиха рассчитан до середины 2025 года, а контракт Френки де Йонга – до середины 2026 года.