Важный игрок «Баварии» близок к возвращению на поле

Вингер «Баварии» Лерой Сане готовится провести свой первый матч в сезоне.

28-летний игрок травмировался в июле, из-за чего пропустил всю предсезонную подготовку и два стартовых поединка мюнхенцев в новом розыгрыше Бундеслиги. По информации Kicker, Сане вполне может попасть в заявку «Баварии» на ближайший матч против «Хольштайн Киль», который состоится 14 сентября.

Ожидается, что Венсан Компани предоставит немцу игровые минуты либо в субботу, либо тремя днями позднее, когда «Бавария» встретится с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Лерой Сане провёл 42 матча за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 13 ассистами.