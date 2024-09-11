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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» приняли решение по Мусиале, который интересен другим грандам

11 Сентября 2024 • 23:34 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
14.09 19:30

Будущее полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы остаётся неопределённым.

На 21-летнего игрока претендуют практически все зарубежные топ-клубы, включая мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», которые считаются потенциальными фаворитами в гонке за молодой немецкой звездой. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» уже сделала Мусиале предложение по новому контракту. Переговоры стартовали, но ситуация не решится в ближайшее время.

Отмечается, что руководство мюнхенцев предлагает атакующему хавбеку солидную зарплату и многочисленные бонусы. Цель клуба – убедить футболиста до следующего лета. К тому моменту до истечения действующего договора останется всего год, что упростит задачу для других претендентов, если вопрос так и останется открытым.

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Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Джамал Мусиала ещё теги

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