В «Барселоне» планируют заняться усилением правого края обороны в будущем.

Минувшим летом «сине-гранатовые» потеряли Серхи Роберто, Жоау Канселу и Хулиана Араухо, при этом новый правый защитник подписан не был. По сведениям Mundo Deportivo, приобретение нового игрока на эту позицию – главная цель «Барселоны» на следующее лето. Приоритетными кандидатами считаются Йозуа Киммих из «Баварии» и Оскар Мингеса из «Сельты».

Стоимость Киммиха оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро, однако контракт немца с «Баварией» истекает как раз в 2025 году. Ценник Мингесы на том же Transfermarkt – 8 млн евро.