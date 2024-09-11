«Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб

Судя по всему, защитник/полузащитник Йозуа Киммих следующим летом сменит клубную прописку. В последние недели слухи связывали 29-летнего футболиста с двумя грандами Ла Лиги – с «Реалом» и «Барселоной».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на радио Cadena SER, Киммих с нетерпением ждёт перехода в «Барселону». Очевидно, именно этот клуб выбрал топ-игрок. Каталонцы могут подписать немца в качестве свободного агента – действующий контракт Йозуа с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Йозуа Киммиха в 50 миллионов евро.