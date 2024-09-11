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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гирасси поменял игровой номер ещё до дебюта за «Боруссию»

11 Сентября 2024 • 17:20 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Серу Гирасси перебрался из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию». Из-за проблем со здоровьем гвинеец ещё не успел дебютировать за «шмелей».

Изначально после перехода в «Боруссию» Гирасси взял номер 19, но теперь форвард сменил его. Форвард будет выступать за дортмундцев под номером 9, который ранее носил Себастьян Алле.

Фанаты, которые уже купили футболки Гирасси с номером 19, смогут совершить бесплатный обмен. Расходы возьмут на себя сам футболист и «Боруссия».

«Боруссия» в двух стартовых турах чемпионата Германии смогла набрать четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Серу Гирасси
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