Гирасси поменял игровой номер ещё до дебюта за «Боруссию»

В летнее трансферное окно нападающий Серу Гирасси перебрался из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию». Из-за проблем со здоровьем гвинеец ещё не успел дебютировать за «шмелей».

Изначально после перехода в «Боруссию» Гирасси взял номер 19, но теперь форвард сменил его. Форвард будет выступать за дортмундцев под номером 9, который ранее носил Себастьян Алле.

Фанаты, которые уже купили футболки Гирасси с номером 19, смогут совершить бесплатный обмен. Расходы возьмут на себя сам футболист и «Боруссия».

«Боруссия» в двух стартовых турах чемпионата Германии смогла набрать четыре очка.