Хайнер высказался об истекающем контракте Киммиха

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о ситуации с контрактом полузащитника Йозуа Киммиха. Напомним, следующим летом немец может стать свободным агентом, если не продлит свой контракт с командой Венсана Компани.

«Мы были бы рады, если бы Йозуа завершил карьеру «Баварии». Мы хотим оставить его не только на следующий сезона, а на долгие годы», – цитирует Хайнера Sky Sport Germany.

Киммих задумывался об уходе из «Баварии» прошедшим летом, но в конечном итоге решил остаться и как минимум отработать свой контракт до конца. Полузащитник ранее был интересен каталонской «Барселоне» и «Манчестер Сити».