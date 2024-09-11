Экс-игрок «Реала»: «Сане давно должен быть на уровне Мбаппе»

Известный в прошлом нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт высказался о карьере атакующего полузащитника мюнхенской «Баварии» Лероя Сане.
«Жду, когда Сане проснется или получит пинка под зад. Я считаю, что он играет лишь на 20 процентов своих возможностей. Этого мало, чтобы полностью показать себя. Только подумайте, что будет, если он покажет все свои 100%. Сейчас Лерою 28 лет. Он уже давно должен быть на уровне Мбаппе», - цитирует Рафаэля Ran.
Сане защищает цвета мюнхенского гранда с лета 2020 года. Лерой провел в составе «Баварии» 175 поединков, в которых отметился 48 забитыми мячами и 50 ассистами.
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